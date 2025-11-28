Agro.- Marimar Estate obtiene dos oros en los Global Chardonnay Masters 2025

Archivo - Marimar Estate consigue dos oros en los Global Chardonnay Masters 2025 - FAMILIA TORRES - Archivo

BARCELONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Marimar Estate, la bodega californiana de Marimar Torres y su hija Cristina, miembros de la cuarta y quinta generación de Familia Torres, ha sido galardonada con la medalla de oro por sus dos vinos en el Global Chardonnay Masters, organizado por la revista británica The Drinks Business.

En concreto, Acero Chardonnay 2023 ha alcanzado la primera posición en la categoría de vinos sin crianza ('Unoaked Still Chardonnay') y La Masía Chardonnay 2023 en la de vinos con crianza ('Oaked Still Chardonnay'), informa Familia Torres en un comunicado este viernes.

Este certamen, que evalúa los vinos monovarietales de chardonnay procedentes de las principales regiones vitivinícolas del mundo, elige a sus ganadores mediante catas a ciegas de un jurado internacional formado por Masters of Wine, Master Sommeliers y compradores.

Marimar Estate ha sido una de las dos únicas bodegas norteamericanas en obtener el oro en la categoría de vinos con crianza.

Los dos vinos provienen de la viña ecológica Don Miguel, situada en Green Valleu, "la zona más fresca y neblinosa del Russian River, a solo 15 kilómetros del océano Pacífico".