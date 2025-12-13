Agro.- Más de 200 concentrados en Barcelona contra la matanza de jabalíes ante la PPA

Un momento de la movilización - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 personas apoyadas por varias entidades se han concentrado este sábado por la mañana en la plaza Sant Jaume de Barcelona contra la matanza de jabalíes dentro de la estrategia contra el brote de peste porcina africana (PPA).

El manifiesto afirma que la PPA podría abordarse "de manera ética con cuarentenas" pero que sirve de excusa para los cazadores, y acusa a la Generalitat de apoyarlos.

"Todo por no cerrar el grifo a la ganadería que, parece que lo hayan olvidado, es literalmente un criador de enfermedades e insalubridad", añade el texto.

"ELLOS PAGAN NUESTROS ERRORES"

Los activistas han coreado 'Más ayuda a los 'santuarios', 'El bosque es su casa' y 'Cazadores asesinos', entre otras consignas.

Entre las pancartas se podía leer 'Ellos pagan por nuestros errores', 'Merecen su propia vida', 'No es gestión, es exterminio', 'Cazar es matar' y 'Cazadores, cómplices de la industria'.