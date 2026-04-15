El presidente de MatHolding, Pau Relat - MATHOLDING

BARCELONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo industrial que opera en el sector de protección de cultivos y del agua MatHolding ha cerrado 2025 facturando 429 millones de euros y un crecimiento del 6% respecto al año anterior, el mejor resultado en términos de facturación en los 90 años de historia del grupo, mientras que el Ebitda de la compañía ha sido de 65 millones, un 16% más.

El presidente del grupo, Pau Relat, ha explicado en rueda de prensa este miércoles en la Cámara de Barcelona que esta facturación proviene en un 70% del negocio internacional, ya que la compañía cuenta con 18 centros de operaciones industriales en 8 países de Europa, Asia y América.

MatHolding organiza sus negocios en dos grandes divisiones, agua y agro, que han crecido en un 10% y un 4% respectivamente, y Relat ha destacado que estos sectores son estratégicos para el futuro de la población y que el plan de la compañía es "seguir creciendo".

Desde 2019, MatHolding ha tenido un crecimiento anual de un 9% en ventas, por lo que Relat ha afirmado que 2026 es un año de consolidación, aunque la visión estratégica del grupo pasa por "aprovechar las oportunidades" que se presenten en cuanto a nuevas compañías.

Por eso, ha dicho que el objetivo del grupo sigue siendo ingresar 500 millones en el 2026, ya que cuenta con una gran capacidad inversora, prácticamente sin deuda: "Somos optimistas".

REFERENTE AGRÍCOLA

Este año MatHolding también ha lanzado la plataforma Cerestia, la división agro del grupo, con el objetivo de ser un "referente en el modelo agrícola del Estado", y Relat ha afirmado que están en fase de escalar el negocio de TerraNostra.

Además, Relat ha explicado que el 50% de la inversión de la compañía este 2025, que ha sido de 44 millones de euros en total, se ha destinado a la adquisición del fabricante de biosoluciones para sanidad vegetal Altinco, que tiene su sede en Mollerusa (Lleida), y a fortalecer las fábricas de India y China.

Así, ha dicho que la inversión hecha en estos centros internacionales responde a la voluntad de liderazgo del grupo, basado en la innovación tecnológica, ya que son "una empresa claramente con vocación industrial".

Preguntado por la voluntad de salida en bolsa, Relat ha asegurado que esto siempre tiene que responder a un porqué: "No hay ningún elemento que nos lo haga ni plantear".

CONFLICTO EN ORIENTE MEDIO

Respecto al conflicto en Oriente Medio, Relat ha asegurado que la diversificación territorial de la compañía les permite "capear mucho mejor las turbulencias geopolíticas" y ha considerado que la gestión de la incertidumbre forma parte del ADN de cualquier compañía que quiera ser global.

En este sentido, ha dicho que intentan "mitigar el riesgo" de cada situación fortaleciendo las diferentes plantas en Estados Unidos, China e India y ha asegurado que, hasta ahora, no han notado ningún impacto en el sector de los fertilizantes derivado del conflicto bélico.

Respecto a las plantas de Israel, Relat ha dicho que han funcionado permanentemente y están plenamente operativas.