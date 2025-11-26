Agro.- Maurici Cot gana el Premio al Mejor Artesano Alimentario 2025 del Govern

Maurici Cot gana el Premio al Mejor Artesano Alimentario 2025 del Govern. - GENERALITAT

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pastelero Maurici Cot, especialista en pastelería sin gluten y sin lactosa de Llinars del Vallès (Barcelona), ha ganado el Premio al Mejor Artesano Alimentario 2025 que otorga el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat.

Cot ha recibido el galardón en un acto celebrado en el Espai Corberó de Esplugues de Llobregat (Barcelona), presidido por el conseller Òscar Ordeig, acompañado por el director general de Empresas Agroalimentarias, Calidad y Gastronomía, Joan Gòdia, informa la Conselleria en un comunicado este miércoles.

Durante el evento también se han entregado 15 diplomas de Maestro Artesano Alimentario, un reconocimiento al mérito profesional, la creatividad y el dominio técnico de profesionales con una trayectoria consolidada en el ámbito de la artesanía alimentaria.

El conseller Ordeig ha destacado especialmente la labor de las federaciones y gremios del sector, "que, con su actividad permanente y sus escuelas, hacen un trabajo imprescindible para mejorar y prestigiar la artesanía alimentaria".

También ha recordado el compromiso del Govern con el sector, a través de las líneas de ayuda destinadas a la promoción de la artesanía alimentaria, y a través de la Estratègia Alimentària de Catalunya, que incluye medidas de apoyo al asesoramiento en higiene y calidad para pequeños elaboradores, así como programas para fomentar el relevo generacional y el emprendimiento.