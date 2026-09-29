Agro.- Mercabarna presenta su oferta hortofrutícola y logística en Fruit Attraction

Estand de Mercabarna en Fruit Attraction - MERCABARNA

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mercabarna estará presente en la edición 2026 de Fruit Attraction, donde presentará su oferta hortofrutícola y logística, en un estand compartido con el Puerto de Barcelona y Agem, informa en un comunicado este martes.

El estand servirá para presentar "la oferta integrada más potente de Europa" en productos frescos; conectividad terrestre y marítima, y servicios logísticos completos en el encuentro, que se celebra del 6 al 8 de octubre en Madrid.

Ha recordado que Mercabarna cuenta con un volumen de comercialización de más de 2,3 millones de toneladas de frutas y hortalizas al año.

Ha apuntado que se le deben sumar las líneas de 'short sea shipping' (SSS) que tiene el Puerto de Barcelona y que "favorecen la conectividad con diferentes puertos de Europa y África" con alta frecuencia y regularidad.

Además, el estand será el punto de encuentro de una misión comercial para poner en contacto a compradores internacionales con empresas de Mercabarna, especialmente con las que no tienen un estand propio en el encuentro.