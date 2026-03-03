Publicado 03/03/2026 13:04

Agro.- Mercadona dona 2.280 toneladas de alimentos en Catalunya en 2025

Mercadona dona 1.380 toneladas de productos de primera necesidad en la Comunidad, donde colabora con 57 entidades
Mercadona dona 1.380 toneladas de productos de primera necesidad en la Comunidad, donde colabora con 57 entidades - MERCADONA

BARCELONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mercadona ha donado 2.280 toneladas de alimentos en Catalunya en 2025, equivalentes a más de 38.000 carros de la compra y en colaboración con las 138 entidades sociales con las que coopera en el territorio, según ha informado en un comunicado este martes.

En España y Portugal, la cadena de supermercados ha donado un total de 20.000 toneladas de alimentos y productos en 2025, en sus más de 1.670 supermercados y bloques logísticos que tiene repartidos en ambos países.

Estas 20.000 toneladas han sido donadas a más de 850 entidades sociales con las que colabora a diario y, en paralelo, ha entregado a 130 entidades sociales un total de 550 neveras y congeladores que, una vez han dejado de tener cabida en la operativa de la compañía, se han destinado a organizaciones sociales.

La coordinadora de Prevención y Gestión Alimentaria de Mercadona, Laura Cruz, ha destacado que Mercadona dispone de un Plan de Acción Social para la colaboración con entidades sociales de España y Portugal, en el marco de las estrategias de prevención del derroche alimentario que implantan desde hace años.

"Es un claro ejemplo de cómo una gestión eficiente y responsable genera impacto positivo en la empresa, la sociedad y el medio ambiente", ha resuelto.

Contador

Contenido patrocinado