Agro.- Mercadona dona 2.280 toneladas de alimentos en Catalunya en 2025

Mercadona dona 1.380 toneladas de productos de primera necesidad en la Comunidad, donde colabora con 57 entidades

BARCELONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mercadona ha donado 2.280 toneladas de alimentos en Catalunya en 2025, equivalentes a más de 38.000 carros de la compra y en colaboración con las 138 entidades sociales con las que coopera en el territorio, según ha informado en un comunicado este martes.

En España y Portugal, la cadena de supermercados ha donado un total de 20.000 toneladas de alimentos y productos en 2025, en sus más de 1.670 supermercados y bloques logísticos que tiene repartidos en ambos países.

Estas 20.000 toneladas han sido donadas a más de 850 entidades sociales con las que colabora a diario y, en paralelo, ha entregado a 130 entidades sociales un total de 550 neveras y congeladores que, una vez han dejado de tener cabida en la operativa de la compañía, se han destinado a organizaciones sociales.

La coordinadora de Prevención y Gestión Alimentaria de Mercadona, Laura Cruz, ha destacado que Mercadona dispone de un Plan de Acción Social para la colaboración con entidades sociales de España y Portugal, en el marco de las estrategias de prevención del derroche alimentario que implantan desde hace años.

"Es un claro ejemplo de cómo una gestión eficiente y responsable genera impacto positivo en la empresa, la sociedad y el medio ambiente", ha resuelto.