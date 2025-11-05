Agro.- Miguel A. Torres (Familia Torres) ve que la urgencia de reducir emisiones "es mayor que nunca"

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Familia Torres, Miguel A. Torres, ha asegurado este miércoles que la urgencia de actuar para evitar las consecuencias del cambio climático y reducir emisiones "es mayor que nunca" y se ha mostrado convencido de que el sector del vino es un símbolo de resiliencia y responsabilidad.

Lo ha dicho durante la ceremonia de entrega de los IX Premios Torres & Earth que otorga Familia Torres para reconocer iniciativas y trayectorias destacadas en la reducción de emisiones de CO2 y la concienciación sobre la emergencia climática, y que se ha celebrado en el Hotel Intercontinental Barcelona.

Torres ha agradecido a los premiados su "esfuerzo y compromiso ambiental", así como su determinación y perseverancia, y se ha mostrado convencido de que sumando esfuerzos y apostando por la innovación, en sus palabras, se podrá combatir el cambio climático.

Por su parte, el director de Sostenibilidad de Familia Torres, Josep Ribas, ha citado la ola de calor, el granizo y las heladas como principales amenazas que sufre el sector del vino: "Sequía siempre ha habido, pero en un contexto de calentamiento global, las plantas necesitan más agua, es una amenaza bastante grave a la que nos tenemos que ir adaptando".

Por ello, Ribas ha asegurado que la empresa tiene "prisa por acelerar y reducir emisiones", un objetivo que Familia Torres se marcó en 2007 y, según el último balance de emisiones de 2024, se han reducido un 40% las emisiones de CO2 por botella (directos e indirectos) respecto a 2008.

Con estos datos, se prevé llegar a una reducción del 60% en 2030 y alcanzar las cero emisiones netas en 2040, ha dicho.

INVERSIONES

La bodega del Penedès (Barcelona) ha invertido más de 23 millones de euros en acciones de mitigación y adaptación desde 2008, entre ellas un sistema de riego de soporte en la viña Mas La Plana que utiliza agua regenerada en la misma bodega, y la participación en proyectos de investigación en el ámbito de la agrovoltaica (Solarwine) y de la viticultura regenerativa (Regenera.cat).

PREMIOS

El presidente de Familia Torres ha hecho entrega de los seis galardones de los Premios Torres & Earth, creados en 2017.

El viticultor de la Terra Alta, Miquel González, ha sido distinguido por implementar medidas efectivas para reducir el impacto ambiental y garantizar la viabilidad de su proyecto vitivinícola y por su capacidad de adaptación "proactiva" ante los retos del cambio climático.

El proveedor de etiquetas IPE Industria Gráfica, representado por su director general Francesc Egea, ha recibido el galardón por desarrollar proyectos de economía circular y de ecodiseño, además de obtener certificaciones de sostenibilidad y calcular la huella de carbono.

En cuanto a la logística, los reconocimientos han recaído en los distribuidores europeos Walraven Sax (Países Bajos), representado por su director Bart Gijtenbeek, y Wein Wolf (Alemania), representado por su director comercial Khalid Wolff, "por ser los primeros en apostar por el sistema ferroviario intermodal" promovido por Familia Torres, que permite reducir entre un 30% y un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al transporte.

ACTIVISMO Y ADFS

El premio Torres & Earth 2025 al Territorio ha sido para el Secretariado de Federaciones y ADFs de Catalunya (SFADF), representado por su secretario Joan Trenchs, por su "labor ejemplar" en la prevención de incendios forestales y la protección del patrimonio natural.

La activista Carlota Bruna ha recibido el Premio Torres & Earth 2025 a la Concienciación Ambiental por su "incansable" tarea de sensibilización a favor del medio ambiente, su lucha contra el uso del plástico y su capacidad para movilizar e inspirar a la sociedad en defensa de un futuro más sostenible.