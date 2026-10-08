Agro.- Nestlé ensaya el uso de murciélagos para el control natural de plagas en Extremadura

Cajas para murciélagos - NESTLÉ

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nestlé ha iniciado un ensayo para el uso de murciélagos para el control natural de plagas de los cultivos de tomate en Extremadura, informa en un comunicado este jueves.

En concreto, ha instalado 30 cajas refugio para atraer a estos mamíferos presentes en la zona y que se alimentan de insectos, entre ellos las plagas del tomate.

El ensayo se realiza en colaboración con expertos del Museu de Ciències Naturals de Granollers (Barcelona) que forman parte del Centro Tecnológico BETA de la Universitat de Vic (Barcelona)-Universitat Central de Catalunya.

Hasta el momento se han instalado en las cajas 170 murciélagos y hay crías en cuatro de las cajas, lo que "confirma la buena adaptación de los murciélagos a las condiciones de los campos de cultivo".

El director de Supply Chain y Sostenibilidad de Nestlé España, Jordi Aycart, ha explicado que "compañía entiende la sostenibilidad como un compromiso que empieza en el campo y se extiende a toda la cadena de valor".