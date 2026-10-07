Agro.- El Observatori Agroalimentari del Govern defiende el valor de los datos en el mundo agrario

La secretaria general del Departamento de Agricultura, Cristina Massot, durante la jornada 'El cultivo de los datos' - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Observatori Agroalimentari, Rural i Ambiental del Govern de la Generalitat ha celebrado este miércoles la jornada 'El cultiu de les dades', un encuentro que ha puesto en valor "el papel de los datos como herramienta de conocimiento y de apoyo a la toma de decisiones en los ámbitos agrolimentario, rural y ambiental".

La jornada está organizada por la consellería de cultura en colaboración con la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), los Centres de Recursos Educatius per a alumnes amb Discapacitat Auditiva (CREDA) y el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT), ha informado el Govern en un comunicado.

La secretaria general del Departamento de Agricultura, Cristina Massot, ha destacado el compromiso del observatorio con el sector y la importancia de la tarea pública que a su juicio el organismo desarrolla: "El Observatori da respuesta a una necesidad cada vez más evidente: la demanda creciente de información clara, rigurosa y actualizada".

La jornada ha contado con una ponencia del Joint Research Centre de la Comisión Europea (CE) sobre los datos abiertos y interoperables en el ámbito europeo, en la que se ha presentado un caso de uso concreto de apertura de datos.

CONTRASTAR LOS DATOS

Además, se ha desarrollado una mesa redonda sobre el valor de validar, contrastar y armonizar los datos tras las estadísticas con representantes de Eurostat, el Ministerio de Agricultura, el Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), la Diputación de Barcelona y la UPC.

La sesión ha analizado el papel que tiene el Observatorio en el sector, a través de una mesa redonda dedicada al pasado, presente y futuro de la herramienta, cuyo portal web ha recibido más de 4,5 millones de visitas y su visor acumula más de 100.000 acciones por parte de los usuarios.

Otra mesa ha tratado sobre la transparencia de datos de la cadena alimentaria, con representantes de la Administración Pública y del sector, y ha planteado cuestiones relacionadas con el uso de la información a lo largo de la cadena.