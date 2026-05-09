El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ofrece declaraciones a los medios durante una sesión plenaria en el Parlament de Catalunya, a 29 de abril de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha defendido su voluntad de que Catalunya "sea un referente agroalimentario en Europa y en el mundo, apostando por la innovación, el conocimiento y la excelencia al servicio del sector y de la ciudadanía".

Lo ha dicho en el Laboratori Agroalimentari de Catalunya durante una jornada de celebración de los 50 años del centro, y en la cual Ordeig lo ha tildado de ejemplo de cómo la colaboración entre administración, investigación y sector productivo permite "avanzar hacia un sistema alimentario más seguro", informa el Govern en un comunicado.

Coincidiendo con los 50 años del LAC, el Govern ha desplegado la Estratègia del Laboratori Agroalimentari 2025-2030 que establece la hoja de ruta para reforzar el papel del centro en los próximos años.

Ordeig ha asegurado que esta estrategia "permite dar un paso adelante para consolidar el Laboratori Agroalimentari como un referente y afrontar con garantías los nuevos retos del sistema agroalimentario".

"El LAC es una pieza fundamental para el despliegue de la Estratègia Alimentària de Catalunya 2025-2028, especialmente en el ámbito de la alimentación saludable y de confianza", ha agregado el Govern en el mismo comunicado.