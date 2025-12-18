Agro.- Paneque pide "prudencia" sobre el origen de la PPA pese al registro policial en el IRTA-CReSA

Agentes de la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra en el laboratorio del IRTA - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha pedido "prudencia" sobre el origen de la peste porcina africana (PPA), después de que este jueves por la mañana la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra hayan realizado una entrada y registro en el laboratorio del IRTA-CReSA de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Lo ha dicho este jueves en una atención a los medios en el Parlament, en la que se ha remitido a la comparecencia de este miércoles del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre esta cuestión, en la que apuntó que con los datos recabados "hoy nada permite concluir" que el origen de la PPA en Catalunya sean las instalaciones de laboratorios o centros que trabajan con este virus.

"Esta es una cuestión muy sensible. Desde el propio Govern y el Departamento de Agricultura se ha instado a la investigación para conocer el posible origen de este brote", ha añadido la también consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica.

Ha reiterado que, con la información que se maneja en estos momentos "ni se puede confirmar ni se puede desmentir" esa hipótesis.

Hasta el momento, se han confirmado 26 casos positivos de PPA en Catalunya, todos ellos en jabalíes encontrados en el primer radio de 6 kilómetros en el entorno de Collserola (Barcelona).