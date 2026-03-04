Agro.- PepsiCo y sindicatos alcanzan un acuerdo definitivo para el ERE

Archivo - Planta de PepsiCo en Etxebarri-Ibiña, Álava - PEPSICO - Archivo

PepsiCo y los sindicatos UGT Fica, CC.OO. y USO han alcanzado un acuerdo definitivo que "mejora de forma notable" el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la compañía, informa UGT en un comunicado este miércoles.

La compañía presentó en enero un ERE que afecta a la totalidad de sus delegaciones de ventas en España, que suman 414 trabajadores en los centros de Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Polinyà (Barcelona), la Zona Franca de Barcelona, Valencia, Alicante, Coslada (Madrid), Leganés (Madrid), Marratxí (Baleares) y Málaga.

UGT ha explicado que el acuerdo se trasladará a los trabajadores en los próximos días, y que "ha sido fruto de la intensificación en el intercambio de propuestas entre las partes".

"El acuerdo alcanzado incorpora avances sustanciales en materia de compensaciones, voluntariedad, medidas de acompañamiento y garantías para la plantilla, situándose claramente por encima de los parámetros establecidos en procesos anteriores", ha añadido el sindicato.

Los tres sindicatos han considerado que el resultado obtenido "es muy ventajoso para el conjunto de las personas afectadas".