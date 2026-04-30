La plantilla de la fábrica de Leche Pascual convoca huelga por la compra de Casa Tarradellas

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de la fábrica de Leche Pascual en Gurb (Barcelona), formada por cerca de un centenar de trabajadores, han convocado una huelga a partir del próximo 11 de mayo, tras conocerse que Casa Tarradellas comprará la planta, informa Col·lectiu Ronda este jueves en un comunicado.

La huelga ya está registrada, según han confirmado fuentes de la entidad a Europa Press, y ha sido aprobada por unanimidad el mediodía de este jueves, por lo que se prevé una participación "muy importante".

Los trabajadores han alegado una falta de información clara y compromisos firmes por parte de ambas compañías: "Ni las comunicaciones realizadas hasta ahora ni la reunión informativa convocada por la dirección de Leche Pascual han conseguido disipar las dudas sobre el impacto real del cambio de titularidad ni sobre el nuevo modelo productivo que se quiere implantar", explica el comunicado.

Los trabajadores han pedido "compromisos concretos" que aseguren la continuidad del empleo y de las condiciones laborales de la plantilla, así como un espacio de negociación.

Sin embargo, fuentes cercanas al proceso han explicado a Europa Press que la compañía no ha aceptado las solicitudes de reunión por parte de la plantilla.