Agro.- El positivo de PPA en Sant Cugat (Barcelona) no obliga a modificar el radio del primer foco

Vallas para cortar el paso de los agents rurals de los Mossos d'Esquadra en las zonas restringidas por la cuarentena ante la peste porcina africana, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS/D.Zorrakino. POOL - Europa Press

LLEIDA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha explicado este sábado que el último caso de peste porcina africana (PPA) que se confirmó este viernes en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) no obliga a modificar el primer perímetro de alto riesgo, de 6 kilómetros.

Lo ha dicho en una rueda de prensa desde la sede de la Conselleria en Lleida, donde ha detallado que el Govern sí ha decidido ampliar el radio de bajo riesgo --entre los 6 y los 20 kilómetros-- e incorporar 4 nuevos municipios: Subirats, Olesa de Bonesvalls, Begues y Gavà (Barcelona).

Con esta ampliación ya son 83 los municipios incluidos dentro de la zona de bajo riesgo y cerca de 95 los municipios dentro de la zona infectada, que comprende tanto la de alto como la de bajo riesgo.

En estos 4 municipios de aplican las mismas medidas de restricción que en el resto de municipios incluidos dentro del radio de 20 kilómetros; unas medidas que se van flexibilizando parcialmente desde el pasado 15 de diciembre.

En este sentido, queda prohibido el acceso al medio natural para realizar actividades de ocio en grupo, una limitación que no afecta a espacios cerrados o perimetrados, como instalaciones deportivas o hípicas.

GRANJAS EN EL RADIO

Ordeig ha explicado que la ampliación de la zona de bajo riesgo comporta incorporar 2 granjas situadas dentro de los municipios recientemente afectados: una explotación comercial y una granja escuela.

El equipo de veterinarios oficial analizará esta dos explotaciones el lunes, que se sumarán a las 55 ya inspeccionadas con resultado negativo.

Hasta este sábado, la Conselleria ha analizado un total de 390 jabalíes, de los cuales 27 han dado positivo en PPA.

REUNIÓN CON ALCALDES

Este sábado por la tarde se celebrará una reunión del comité de seguimiento con alcaldes y alcaldesas de los 4 municipios afectados, con el objetivo de resolver dudas y explicar las restricciones vigentes.

Ordeig también ha anunciado que comparecerá mensualmente a petición propia en la comisión del Parlament para informar sobre la evolución de la PPA en Catalunya, y ha dicho que el lunes se presentará un programa de medidas complementarias de refuerzo de la bioseguridad, tanto dentro como fuera de las granjas.