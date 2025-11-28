Agro.- Los premios Ruralapps 2025 galardonan 4 soluciones tecnológicas en el sector agroalimentario

Entrega de los premios Ruralapps 2025. - EURECAT

BARCELONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, con la colaboración del centro tecnológico Eurecat, ha entregado los premios Ruralapps 2025 a cuatro soluciones tecnológicas e innovadoras que impulsan la transformación digital en los sectores agroalimentario, forestal y en el mundo rural.

Los ganadores de las modalidades Ruralapps-profesional y Ruralapps-ciencia ciudadana (con sendos premios de 5.000 euros) han sido para el robot AG-X creado por Agrinpulse (completamente eléctrico y autónomo, para reducir costes y resolver la falta de mano de obra en el campo) y para el sistema de nanosatélites impulsado por la empresa Sateliot, que garantiza cobertura global en zonas sin red terrestre.

Además de las iniciativas ganadoras, se han concedido sendas nominaciones, con una dotación de 2.000 euros cada una, a una solución digital avanzada para la gestión sostenible de bosques (de KPSDRONS) y a una plataforma digital para la reducción del desperdicio alimentario mediante cálculos automáticos en el entorno digital (de PROPPOS).

CANDIDATURAS

En total, este año se han repartido 14.000 euros en unos premios impulsados a través de la Dirección General de Empresas Agroalimentarias, Calidad y Gastronomía de la Conselleria, en una edición que recibió 21 candidaturas: 14 en la modalidad profesional y 7 en la modalidad de ciencia ciudadana.

En estos 12 años, y sumando la convocatoria actual, se han presentado 296 candidaturas a estos premios, de las cuales 166 han sido en la modalidad profesional y 130 de ciencia ciudadana.

ÒSCAR ORDEIG

El evento ha sido presidido por el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, que ha asegurado que "Catalunya es un país que innova, y el sector primario es uno de los mejores ejemplos", y ha puesto los proyectos premiados como ejemplo de que la tecnología no es solo una herramienta, sino una palanca de futuro para garantizar un mundo rural vivo, fuerte y competitivo, en sus palabras.

"Desde robots autónomos hasta nanosatélites que conectan espacios sin cobertura, todas estas soluciones tienen un impacto directo en la vida de las personas que trabajan la tierra, gestionan los bosques y transforman los alimentos. Seguiremos trabajando para que la digitalización llegue a todas las explotaciones, a todos los territorios y a todas las generaciones. El mundo rural tiene futuro y lo tiene gracias a la innovación", ha añadido.

Además de la entrega de premios por parte del conseller y una presentación individual de los finalistas y ganadores, el acto ha contado con un espectáculo de bienvenida y una mesa redonda con los premiados sobre el futuro de la industria agroalimentaria.

El director de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada de Eurecat, Xavier Domingo, ha encabezado la ponencia 'El futuro de la tecnología aplicada al ámbito de la agricultura, ganadería y alimentación'.

TALENTO Y CREATIVIDAD

Conducido y moderado por el responsable de Proyectos Singulares de Alimentación de Eurecat, Ignasi Papell, el acto ha concluido con el director general de Empresas Agroalimentarias, Calidad y Gastronomía, Joan Gòdia: "Los Premios Ruralapps 2025 son un ejemplo del talento, la creatividad y el impulso innovador que tenemos en el país".

La entrega de los premios Ruralapps 2025 ha tenido lugar en el marco del Noviembre INNOVA, un ciclo de actividades organizado por el Departamento de Agricultura que tiene como objetivos fomentar la colaboración y acelerar la transición hacia un modelo productivo más sostenible, digitalizado y eficiente.