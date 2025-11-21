Agro.- Los Premis Nacionals Millors Olis d'Oliva Verge Extra de Catalunya reciben 186 muestras

Archivo - Una persona echa aceite de una aceitera. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de los Premis Nacionals Millors Olis d'Oliva Verge Extra de Catalunya ha recibido 186 muestras, 53 más que el año pasado, informa la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat este viernes.

Los premios se entregarán durante la Nit de l'Oli, que se celebrará el próximo 13 de diciembre en Les Borges Blanques (Lleida) y que será presidida por el conseller Òscar Ordeig.

Se galardonarán siete categorías: Grandes productores, Pequeños productores, Aceites de producción ecológica, Aceites monovarietales, Aceites de proyectos de recuperación de variedades autóctonas, Mejor madiraje, Combinación culinaria y versatilidad gastronómica, y Mejor embalaje.