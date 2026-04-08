Agro.- La renta agraria de Catalunya llega a los 2.805 millones en 2025 y aumenta un 7,66%

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La renta agraria de Catalunya ha alcanzado los 2.805,1 millones de euros en 2025, un 7,66% más que el año anterior, situándose en el punto más alto desde 2001 en términos de renta nominal, mientras que descontando la inflación --renta real-- el crecimiento es del 5,21%.

Esta subida responde, principalmente, a una "fuerte recuperación de la producción agrícola", ha explicado el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, en rueda de prensa este miércoles para presentar la estimación de la renta agraria elaborada por el Gabinet Tècnic de la Conselleria.

Asimismo, ha recordado que esta renta es el valor generado por la actividad de producción agraria que mide la remuneración de todos los factores de producción.

Las producciones agrícolas han aumentado un 10,03% hasta llegar a los 2.460,54 millones de euros, debido a buenas cosechas, especialmente en el sector de los cereales, que ha aumentado la producción un 52,26%, seguido de la fruta fresca (+13,75%) y el vino y el mosto (+46,04%).

La producción ganadera se mantiene estable (+1,18%) a raíz del incremento de los precios del sector bovino tras la caída de la oferta por la afectación sanitaria y, por otro lado, la disminución de los precios del porcino, acentuada por la crisis de la peste porcina africana (PPA), además de la evolución positiva de aves y huevos, mientras que los consumos intermedios también se han mantenido estables.

Por sectores, el que genera más valor económico dentro de las producciones agrícolas es el de la fruta (dulce y seca), seguido de las hortalizas, plantas y flores y el sector de los cereales; y en las producciones ganaderas es el del porcino.

EVOLUCIÓN

Según datos de la Conselleria, entre 2021 y 2022 la renta agraria se vio perjudicada por un incremento muy notable de los costes de producción; una situación acentuada por el efecto de la sequía de los próximos años y, a partir de 2023, se empezó a revertir la situación con la mejora de la producción ganadera y la recuperación de la fruta.

La tendencia se consolida en 2025, en el momento, según Ordeig, "de más complejidad de las últimas décadas", aunque ha puntualizado que estos datos no significan que los agricultores estén en su mejor momento de los últimos 20 años.

Sobre las crisis sanitarias en la ganadería, Ordeig ha dicho que el impacto es, a su juicio, evidente, pero que "la gestión rápida y contundente" de estas ha permitido salir antes y que este impacto sea menor.

Además, ha explicado que para tener una renta agraria alta, estable y creciente en los próximos años es necesario "acelerar todos los cambios e inversiones" y ha insistido en la inversión en renovables y descarbonización.