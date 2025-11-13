Agro.- Schara alcanza un acuerdo sobre el ERE a 56 empleados tras el cierre de su planta en Barcelona

Schara anuncia el cierre de su planta en Barcelona y el despido de sus 56 trabajadores. - SCHARA

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa alemana de charcutería Schara ha anunciado un acuerdo con el comité de empresa sobre el ERE tras anunciar el martes su intención de cerrar su planta de la Zona Franca de Barcelona y plantear el despido de los 56 empleados que trabajaban en ella.

El acuerdo incluye una indemnización de 30 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades, además de otras medidas de acompañamiento y recolocación, informa la compañía en un comunicado este jueves.

Han expresado el "agradecimiento mutuo por el tono constructivo" de ambas partes durante la negociación tras la presentación del ERE por la demora en la recuperación de la planta de producción tras un incendio en mayo de 2023.

El Comité de Empresa ha destacado y agradecido la voluntad negociadora y la disposición al diálogo, así como el "acompañamiento" en los tres ERTES de los últimos 30 meses sin planta de producción.

El acuerdo permite a Schara "avanzar con mayor claridad en la siguiente fase de su hoja de ruta, centrada en la recuperación industrial, la consolidación del negocio y la estabilidad futura del proyecto".