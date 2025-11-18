Agro.- El sector vitivinícola catalán organiza una jornada para debatir sobre los retos del sector

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, conjuntamente con el Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi), el Consell Regulador de la DO Penedès y el clúster vitivinícola Innovi, han organizado el 'Simposi de vinya i enologia ecològica' los próximos 19 y 20 de noviembre de 2025, para debatir sobre los retos y oportunidades del sector.

Este es un encuentro técnico para "consolidar Catalunya como un territorio líder en producción vitivinícola ecológica y sostenible", informa la Conselleria este martes en un comunicado.

Se celebrará en el Auditori Maria Rosa Juncosa de Vilafranca del Penedès (Barcelona) y reunirá a productores, técnicos, investigadores y agentes del sector.

El acto se inaugurará el martes a las 9 horas con la participación de la directora general de Agricultura y Ganadería, Rosa Altisent, y día siguiente, a las 9.45, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, abrirá la segunda jornada con un balance de la viticultura ecológica en Catalunya y del Plan de acción para el desarrollo de la producción ecológica 2024-2027.

El programa del simposio se organiza en torno a cuatro temáticas clave para el sector: manejo del cultivo y cambio climático, fertilidad y gestión del suelo, sanidad vegetal, y elaboración y comercialización del vino ecológico.

La jornada incluirá mesas redondas con expertos del IRTA, universidades, cooperativas y bodegas, así como visitas de campo a viñedos y bodegas del Penedès para observar sobre el terreno buenas prácticas en producción ecológica.

Catalunya es actualmente una de las regiones europeas con mayor superficie de viñedo ecológico: casi 34.000 hectáreas certificadas, cerca de 2.000 productores y más de 400 bodegas.