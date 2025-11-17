Agro.- Unió de Pagesos inicia una campaña para reclamar "cambios estructurales" para la payesía

Unió de Pagesos inicia una campaña para reclamar "cambios estructurales" para la payesía. - UNIÓ DE PAGESOS

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos ha iniciado este lunes la campaña 'Pagesia o Foc' en siete municipios catalanes para reclamar "cambios estructurales" para un futuro viable y para el reconocimiento de la payesía como actividad estratégica en el territorio.

Los actos reivindicativos han tenido lugar en Gallecs (Barcelona), La Pobla de Segur (Lleida), Reus (Tarragona), Maians, en Castellfollit del Boix (Barcelona), Lleida, Mas de Barberans (Tarragona) y Vilablareix (Girona), informa el sindicato en un comunicado.

En estas localidades, con más de 200 representantes comarcales y sectoriales de la entidad, se ha leído un manifiesto pidiendo impulsar una ayuda para el mantenimiento de la actividad agraria y el equilibrio territorial, con una prima por payés de hasta 6.000 euros para poner en valor su labor.

Asimismo, también han instado a impulsar medidas para favorecer el relevo generacional en el campo, una norma catalana que equipare los derechos de la payesía profesional con los de las explotaciones agrarias prioritarias, prestaciones sociales dignas y aplicar las medidas y normativa necesarias para un precio justo para el sector.

Unió de Pagesos considera que los gobiernos "deben aplicar cambios estructurales de fondo" antes de que sea tarde y para reivindicar al sector como una apuesta de futuro para los jóvenes.