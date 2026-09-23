Agro.- Unió de Pagesos se movilizará el 14 de octubre en Barcelona por la crisis del sector

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BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos ha anunciado que se movilizará el próximo 14 de octubre en Barcelona como "respuesta a la falta de soluciones ante las crisis reiteradas del sector agrario", que ha dicho que se han agravado en 2026.

En un comunicado este miércoles, el sindicato ha explicado que esta crisis se debe al "encarecimiento imparable" de costes, la competencia exterior, las alteraciones de producción por el cambio climático, las enfermedades ganaderas y los daños de la fauna salvaje.

La organización ha reclamado una ayuda económica de emergencia para la payesía afectada "por problemas que comprometen su viabilidad económica".

En concreto, ha pedido ayudas directas de 17.000 euros para explotaciones profesionales que tengan al menos una unidad de trabajo agrario (UTA) de mano de obra, 12.750 euros para las que tienen más de 0,75 UTA y 8.500 euros para las que tengan 0,5 UTA.

Además, reclama un IVA reducido para la producción agraria, las tarifas eléctricas específicas para el regadío, un gasóleo profesional agrario con la mínima tributación permitida y que no se deba hacer la ITV periódica a la maquinaria agrícola, entre otros puntos.