Agro.- Unió de Pagesos presenta un recurso contra la variante de Les Preses y Olot (Girona)

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GIRONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos (UP) ha presentado un recurso contencioso administrativo al proyecto de variante de Les Preses y Olot (Girona), diseñado para conectar los túneles de Bracons (Barcelona-Girona) de la C-37 con la autovía A-26 en La Canya (Girona), porque "incumple lo que fija la Ley de espacios agrarios en relación al análisis de afectaciones agrarias obligatorio y la protección del suelo".

Han pedido este miércoles en un comunicado que se "suspenda cautelarmente" la ejecución del proyecto hasta que los tribunales hayan resuelto el caso y, así, evitar las expropiaciones y obras previstas en el proyecto.

Esta infraestructura "afectará a unas 100 hectáreas de suelo agrario y a más de 40 familias campesinas de las zonas cercanas", han añadido.

Anteriormente, UP había presentado alegaciones y un recurso de alzada al departamento de Territorio de la Generalitat contra la aprobación del proyecto, que no ha contado con resolución por parte de la Administración.

La organización, además, había propuesto un trazado alternativo bajo la sierra de Marboleny (Girona), "menos lesivo" según el sindicato, que fue desestimado por el ejecutivo catalán.