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BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos ha pedido al Gobierno volver a aplicar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) reducido del 10% en el gasóleo de uso agrícola para hacer frente al encarecimiento de los carburantes, explica en un comunicado este jueves.

Ha recordado que desde el 1 de julio este impuesto a vuelto a la tasa del 21% habitual, un hecho que "en buena parte ha neutralizado el efecto de los descuentos directos sobre el precio final ante la Agencia Tributaria".

También ha añadido que los carburantes son una "herramienta indispensable" para el trabajo diario del campo, y, por lo tanto, para la obtención de alimentos de calidad, proximidad y de temporada para el grueso de la ciudadanía.