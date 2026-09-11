Unió de Pagesos urge a medidas ante los "bajos precios" de la uva en la vendimia 2026

La movilización de este viernes - UNIÓ DE PAGESOS

TARRAGONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos ha movilizado en Gandesa (Tarragona) este viernes, coincidiendo con la Diada de Catalunya, unos 200 agricultores y 25 tractores para pedir medidas urgentes que garanticen el futuro de la viña catalana "ante los bajos precios de la uva en la vendimia 2026".

Se han concentrado ante la Oficina Comarcal d'Agricultura de la Terra Alta y después se han reunido con el director de los Serveis Territorials de las Terres de l'Ebre, Toni España, informa el sindicato en un comunicado.

Advierten de que afrontan la vendimia con precios muy por debajo de los costes de producción, y reclaman medidas para afrontar los sobrecostes del año en curso "y actuaciones estructurales urgentes para la próxima campaña".