Agro.- UP alerta de la "especulación" con gasóleo y fertilizantes tras el conflicto en Oriente Medio

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El miembro de la Comisión Permanente de Unió de Pagesos (UP), Carles Vicente, ha asegurado que hay "especulación" en el suministro de gasóleo y fertilizantes a raíz del estallido del conflicto en Oriente Medio, afectando a un sector primario que todavía no se ha recuperado del alza de precios por la guerra en Ucrania.

En una atención a los medios este viernes tras una concentración convocada por UP ante la Delegación del Gobierno en Catalunya, que ha contado con una veintena de personas, incluido el diputado de la CUP, Dani Cornellà, ha criticado que el Ejecutivo catalán todavía no les haya convocado para abordar las necesidades del sector.

"La Administración es lenta. Tenemos un conflicto que surgió hace ya más de una semana y todavía no nos han llamado para hablar sobre qué está pasando", ha criticado Vicente, quien ha argumentado que el campo catalán todavía se resiente de la subida de precios a raíz de la guerra en Ucrania.

En este sentido, ha alertado de que la situación del campesinado se está agravando con el conflicto en Oriente Medio, en un momento en el que ya hay sectores que trabajan "bajo el umbral para cubrir los costes de producción".

El sindicato puntualiza que tras la guerra en Ucrania, el precio del litro de gasóleo se había enquistado en los 1,10 euros, y que esta semana ha escalado hasta los 1,45 euros: "Es previsible que pronto volvamos a superar los 1,70 euros o incluso más", ha aseverado Vicente.

SOSPECHAS DE "ESPECULACIÓN"

El representante sindical ha alertado de la "evidente especulación" en los suministros, criticando anomalías en el mercado del gasóleo y los fertilizantes.

"El gasóleo, de repente, dejó de proveerse rápidamente y te hacían esperar, como si hubiera una lista y alguien estuviera esperando que aumentara el precio para ganar más dinero", ha recordado Vicente.

Ha relatado una situación similar con la urea: "La semana pasada estaba a 700 euros la tonelada y esta semana ya supera los 900 euros. Hay desabastecimiento inexplicable y alguien está esperando a que suba el precio para ganar más dinero".

REIVINDICACIONES AL MINISTERIO Y AL GOVERN

Ante la reunión prevista para este lunes con el Ministerio de Agricultura, Unión de Uniones exigirá medidas fiscales directas, así como la exigencia de un gasóleo profesional.

En cuanto a la Generalitat, el sindicato pide la eliminación temporal del impuesto sobre las emisiones de CO2 para los vehículos comerciales y furgonetas del sector, así como la activación de líneas de crédito a través del Institut Català de Finances (ICF) para garantizar la liquidez de las explotaciones.

Finalmente, Vicente ha instado al Govern a vigilar los abusos de posición de dominio por parte de la gran distribución: "Necesitamos observatorios de precios ágiles, no esperar a ver dentro de un año qué ha pasado. Si hacemos eso, para entonces muchos ya nos habremos quedado por el camino", ha sentenciado.