UP exige al Govern reconocer los ataques de oso en el Pirineo y compensaciones adecuadas

Imagen de la acción de protesta en Llavorsí (Lleida) - UNIÓ DE PAGESOS

LLEIDA, 21 (EUROPA PRESS)

Unió de Pagesos (UP) ha exigido este miércoles al Govern de la Generalitat que reconozca y compense "debidamente" todos los ataques de oso a rebaños del Pirineo catalán, ha informado en un comunicado.

El sindicato ha hecho esta petición en una rueda de prensa ante las oficinas del Parc Natural de l'Alt Pirineu, en Llavorsí (Lleida), donde también se ha llevado a cabo una concentración de ganaderos afectados por la presencia de este animal en las montañas catalanas.

UP ha reclamado que la Administración cumpla con el decreto que regula las compensaciones de daños y perjuicios causados por especies protegidas, que contempla los daños directos e indirectos.

ANIMALES DESAPARECIDOS

A efectos de compensaciones, el sindicato ha pedido que se tengan en cuenta los animales desaparecidos y que, cuando se encuentren animales muertos con indicios compatibles con la presencia o ataque de oso, "no se ponga en duda" la causa de la muerte.

Al mismo tiempo, ha reclamado al Ejecutivo "transparencia con la información sobre las solicitudes de compensación de daños", información que según el sindicato no se ha actualizado de la web del Departamento de Territorio desde septiembre de 2025.

TRASPASO DE COMPETENCIAS

Consideran que Territorio ha hecho una "gestión pésima" de la tramitación de las compensaciones de los daños causados por los ataques de oso y otras especies protegidas, por lo que han pedido que se traspasen estas competencias al Departamento de Agricultura.

Han calificado de "ineficientes para el ganado bovino y equino" algunas de las medidas impulsadas hasta ahora por el Govern, entre las que han destacado la agrupación de rebaños y los cierres nocturnos, que a su juicio han provocado problemas de sanidad animal.

También han puesto de relieve los "problemas de convivencia" que la presencia de perros de protección causa en montañas habitualmente transitadas.