Agro.- UP pide recursos de acogida y formación para los 500.000 migrantes que regularizará España

Archivo - Logo de la última campaña de Unió de Pagesos. - UNIO DE PAGESOS - Archivo

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos (UP) ha valorado positivamente la regularización extraordinaria de más de 500.000 migrantes anunciada por el Gobierno y ha reclamado que se habiliten recursos para la acogida, atención y acompañamiento de las personas que quieran trabajar en las campañas agrarias, así como de mecanismos de capacitación.

El sindicato ha asegurado que la "contratación de proximidad" que permitirá esta medida, con la incorporación al mercado laboral de personas que ya residen en el país, favorece el desarrollo territorial y la mejora en la gestión de las campañas agrarias, informa en un comunicado este martes.

Sin embargo, alerta de que para que el proceso se pueda llevar a cabo correctamente es imprescindible que se agilicen los trámites de regularización para que sean efectivos para la próxima campaña agraria, al tiempo que reclama que "se incentive, apoye y simplifique el proceso de contratación por parte del campesinado".

La organización agraria ha recordado que la reciente normativa laboral "ha supuesto toda una serie de trabas administrativas, burocráticas y sobrecostes", que no ha tenido en cuenta la singularidad del sector agrario y ha afectado especialmente al pequeño y medio payés.

Asimismo, ha anunciado que hará llegar a las administraciones competentes propuestas para la mejora de la normativa laboral que beneficiarían al campesinado, y pedirá "agilidad" por no dejar personas que pasarán a estar en situación regular sin las herramientas necesarias para acceder a un puesto de trabajo.