Agro.- UP reclama al Govern "medidas a las que se ha comprometido" contra la avispa asiática

Archivo - Ejemplar de avispa asiática. - CAIB - Archivo

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos (UP) ha valorado positivamente el compromiso del Govern en la lucha contra la avispa asiática (Vespa velutina nigrithorax) y le ha reclamado que aplique las "medidas a las que se ha comprometido" para combatir su expansión, informa en un comunicado este martes.

En este sentido, el sindicato ha avisado de que hará hincapié en "asegurar que se apliquen los recursos propuestos este lunes por la Administración" y que lo hagan con un calendario ajustado a la realidad y con unos resultados óptimos, en sus palabras.

El sindicato participó este lunes en una reunión conjunta con representantes tanto del sector apícola como de los departamentos de Agricultura y de Territorio y del cuerpo de Agentes Rurales para debatir medidas de control contra esta especie invasora.