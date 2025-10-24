Agro.- La UPC pone en marcha una planta agrivoltaica para ver el impacto de las placas en cultivos

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) ha puesto en marcha una planta agrivoltaica que tiene como objetivo monitorizar el impacto de las placas fotovoltaicas en los cultivos, informa en un comunicado este viernes.

El proyecto se ha desarrollado en el marco del proyecto europeo 'Symbiosyst: Create a Symbiosis where PV and agriculture can have a mutually beneficial relationship', financiado por el programa Horizon Europe'.

El objetivo de esta iniciativa es optimizar el uso del suelo para la agricultura y la generación de energía solar en el mismo espacio, y conocer el impacto de los paneles situados sobre cultivos, ya que cambian las condiciones estándares del aire.

Así, debe servir para valorar las condiciones microclimáticas de temperatura, humedad y luz bajo diferentes tipos de paneles solares y cómo afectan a los cultivos.

La voluntad es poder identificar qué cultivos y qué configuraciones de agrivoltaica son más favorables para crear una agricultura "más competitiva, más sostenible y descarbonizada y generando nuevas oportunidades para los agricultores".