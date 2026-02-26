Agro.- La UpM y el CIHEAM impulsan un seminario sobre mujer y justicia en zonas rurales por el 8M

Archivo - Imágenes de campos de olivos en las sierras andaluzas. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión por el Mediterráneo (UpM) y el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (Ciheam) han impulsado un seminario web centrado en el acceso de las mujeres a la justicia en las zonas rurales y los sistemas agroalimentarios en el marco del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.

En concreto, la sesión reunirá el 5 de marzo a responsables políticos, expertos jurídicos y profesionales de la región euromediterránea que debatirán sobre cómo avanzar en los derechos legales de las mujeres y su acceso a la justicia, así como las reformas institucionales y políticas necesarias para instaurar cambios en la región del mediterráneo.

Entre los ponentes se encuentra la especialista en Economía Rural de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Elisenda Estruch, la directora General de Cooperativas, Ministerio de Agricultura del Líbano, Gloria Abouzeid, la doctora de la Universidad Americana de Beirut Zeina Jallad y la participante de la Iniciativa de Comercio Ético Ella Frankel.