Agro.- Yosoy cierra 2025 con una facturación de 36,8 millones, un 9,2% más

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca de bebidas vegetales Yosoy cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 36,8 millones de euros, un 9,2% más que en el año anterior, informa en un comunicado este miércoles.

La empresa ha señalado que durante 2025 incrementó su cuota de mercado en 0,5 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 13%, y ha explicado que "continúa creciendo por encima del ritmo medio de la categoría".

La matriz de Yosoy, Liquats Vegetals, cerró el año con una facturación de 95 millones de euros, un 2,1% más que en el año anterior.

La directora de márqueting de la compañía, Anna Rovira, ha explicado que el mercado de bebidas vegetales en España es estructural y "ha dejado de ser una tendencia para convertirse en un hábito consolidado".

Por otro lado, Yosoy tuvo un crecimiento del 20% en el canal Horeca, impulsado por nuevas alianzas con operadores del sector como Honest Greens y reforzando su presencia en cafeterías y espacios de restauración.