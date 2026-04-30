APAG Extremadura hará una acampada reivindicativa frente al Ministerio de Agricultura contra el "atraco" agrario

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, en rueda de prensa - APAG EXTREMADURA ASAJA

MÉRIDA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria APAG Extremadura Asaja realizará una "acampada reivindicativa indefinida" a partir del próximo martes, 5 de mayo, en las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en Madrid, bajo el lema 'Contra el atraco del Gobierno al campo'.

Esta acción responde a la "grave crisis estructural" que atraviesan la agricultura, la ganadería y la apicultura, una situación de la que el sector viene advirtiendo desde hace "años", y que le está llevando a una "crisis sin precedentes", con explotaciones que continúan "cerrándose día tras día".

De este modo lo ha señalado en rueda de prensa este jueves en Mérida el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, quien ha advertido de que "la realidad del campo español, y especialmente del extremeño, es crítica".

Así, tras incidir en que las producciones agrícolas, particularmente en regadío, como el maíz, el tomate o el arroz, además, de los cereales de invierno en secano atraviesan una situación de "crisis total nunca antes conocida", lamenta que mientras tanto las distintas administraciones regional, nacional y europea continúan sin aportar "respuestas de verdad", lo que supone "prolongar la agonía" del sector.

MOVILIZACIÓN CONTINUADA EN EL TIEMPO

En este sentido, Metidieri apuesta por una movilización "continuada en el tiempo", porque entiende que sólo así las reivindicaciones tendrán "efecto real". "No se trata de una protesta puntual, sino de una acción sostenida, en la que estaremos presentes desde el 5 de mayo y durante los días que sean necesarios", ha advertido.

Según ha dicho, para la "acampada reivindicativa" ya cuentan con el apoyo de organizaciones y agricultores de distintas provincias y comunidades autónomas, como son Asaja Cáceres, Asaja Ávila, Asaja Valladolid, Asaja Burgos y Tarragona.

Igualmente agricultores y asociaciones independientes de otras provincias como Valencia y Vitoria; y comunidades como Aragón y Navarra. Además, en los días siguientes estará presente, de Navarra, la asociación Semilla y Belarra, ha señalado.

REIVINDICACIONES

Con ello, Juan Metidieri ha reiterado el rechazo de APAG Extremadura Asaja a acuerdos como el Acuerdo Mercosur-UE, así como a otros acuerdos comerciales con terceros países que "no respetan el principio de reciprocidad" y que sitúan a los productores "en clara desventaja".

Asimismo, critica las "decisiones políticas" que a su juicio están "perjudicando gravemente" al campo europeo, español y extremeño; y exige medidas "urgentes" y "contundentes", como que el Gobierno central asuma el incremento del coste de fertilizantes y gasóil mediante la recaudación fiscal, incluyendo una reducción extraordinaria mínima del 35% en el IRPF, apunta en nota de prensa la organización agraria.

APAG Extremadura Asaja también remarca su "no" al acuerdo con Mercosur; y demanda la defensa de acuerdos comerciales "justos", como el "refuerzo de fronteras, reciprocidad, garantía de la soberanía alimentaria y preferencia comunitaria".

De igual modo, rechaza la reforma de la Política Agraria Común (PAC) 2028-2034, y aboga por un presupuesto "fuerte, independiente y con menos burocracia".

Al mismo tiempo, demanda la revisión del Plan Nacional de Sanidad Animal y desarrollo de vacunas "eficaces" frente a enfermedades como la tuberculosis o la lengua azul; así como el impulso a nuevos regadíos y mejora de las infraestructuras existentes.

Finalmente, APAG Extremadura Asaja muestra igualmente su rechazo al Pacto Verde Europeo y a sus consecuencias sobre el sector agrario y subraya su oposición a la Ley de Restauración de la Naturaleza.