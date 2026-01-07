Detectado un nuevo foco de DNC en el Alt Empordà (Girona) en vacas no vacunadas

Archivo - Proceso de vacunación de DNC. - GENERALITAT - Archivo

GIRONA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha confirmado que se ha detectado un nuevo foco de dermatosis nodular contagiosa (DNC) en vacas de pastura no vacunadas en una explotación en el Alt Empordà (Girona).

En un comunicado este miércoles, la Conselleria ha explicado que la explotación contaba con una vacunación parcial, lo que "refuerza la importancia clave de la vacunación" en el control de la enfermedad.

Tras la detección de los casos se ha activado el protocolo sanitario, que incluye el sacrificio de los animales afectados y el establecimiento de una zona de protección de 20 kilómetros y otra de vigilancia de 30 kilómetros.

