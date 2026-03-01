Las ayudas para reestructuración y reconversión del viñedo andaluz se pueden solicitar hasta el 19 de marzo

La Junta dispone de 2,5 millones de euros de presupuesto para este paquete de ayudas para el viñedo andaluz. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural tiene abierto hasta el próximo 19 de marzo el plazo para solicitar las ayudas de la convocatoria 2026 para reestructuración y reconversión del viñedo en Andalucía. Estas ayudas cuentan con un presupuesto de 2,5 millones de euros para 2026 financiados con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga). Estos recursos van destinados a los viticultores andaluces que producen uva de vinificación.

Así lo recoge el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press en el que se da a los interesados un plazo de quince días --que termina el 19 de marzo-- para hacer los trámites. La Consejería de Ramón Fernández-Pacheco subvencionará la replantación de viñas con o sin sistema de conducción. Concretamente, estos incentivos respaldan arranque, preparación del suelo, fertilización, plantación, injertado en campo, espaldera, desinfección, despedregado, nivelación, protección alrededor de la planta y abancalamiento.

Por otro lado, las ayudas se dirigen también al sobreinjertado que se realiza para la reconversión de viñedos por cambio de variedad; y a la modificación de vaso a espaldera como mejora de las técnicas de gestión del cultivo. Asimismo, también se consideran subvencionables acciones ligadas a la replantación tras el arranque obligatorio por motivos sanitarios o fitosanitarios. En concreto, la preparación del suelo, la fertilización, la plantación, el injertado en campo, la desinfección y la protección que rodea a la planta.