Catalunya recibe desde este viernes 27,3 millones en ayudas a la compra de fertilizantes

Archivo - Recogida en el campo en Alcarràs (Lleida) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 249.376 agricultores españoles percibirán, a partir de este viernes, las ayudas para la compra de fertilizantes, por un total de 494,57 millones de euros, de los que 27,3 millones corresponden a Catalunya, informa este el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en un comunicado.

Se trata del primer listado de beneficiarios que podrán consultar las cuantías de la subvención en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), que en caso de Catalunya, prevé ayudas para las cuatro provincias: Barcelona (2,5 millones), Girona (3,4 millones), Lleida (15,4 millones) y Tarragona (5,9 millones).

El Ministerio abona, a partir del viernes, esta ayuda extraordinaria recogida en el artículo 50 del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, del Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, con una subvención total de 700 millones para facilitar la compra de fertilizantes a los agricultores por la subida del precio de este insumo.

Los beneficiarios percibirán una ayuda de hasta 92,5 euros por hectárea para los cultivos de regadío y hasta 38,33 para los de secano.

El objetivo es que los agricultores puedan aplicar unos niveles adecuados de fertilización, que son imprescindibles para mantener el volumen de la producción agrícola, sin que ello les suponga un elevado sobrecoste y no repercuta en un encarecimiento de los alimentos.