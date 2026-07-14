El coste de producción de melocotón y nectarina en Catalunya es de 0,585 euros por kilo

La secretaria de Alimentación, Rosa Cubel; el director del CREDA, José Maria Gil; el presidente de Afrucat, Andreu Viladegut, el presidente del Comitè de Pinyol de Afrucat, Jaume Lozano. - GENERALITAT

BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coste de la producción del melocotón y la nectarina en Catalunya se sitúa en 0,585 euros por kilo en 2026, según un estudio realizado por CREDA-UPC-IRTA y presentado este martes, informa la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat en un comunicado este martes.

Han participado en la presentación la secretaria de Alimentación, Rosa Cubel; el director del CREDA, José Maria Gil; el presidente de Afrucat, Andreu Viladegut, y el presidente del Comitè de Pinyol de Afrucat, Jaume Lozano.

Cubel ha explicado que el estudio está basado "en datos contables reales de explotaciones catalanas" y que debe ayudar al sector a tener herramientas útiles para la toma de decisiones.

El estudio estima un rendimiento de 24.431 kilos por hectárea de estas frutas, y que el coste medio se divide entre 0,260 euros por kilo de costes específicos, 0,227 euros por kilo de costes generales y 0,099 euros por kilo de mano de obra.

Además, se debe sumar un coste de 0,506 euros por kilo de los gastos de confección y comercialización, por lo que el coste total se estima en 1,234 euros por kilo.