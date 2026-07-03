Detectado un foco de fuego bacteriano en una plantación de Capllong (Girona)

Peral afectado por el fuego bacteriano - GENERALITAT

GIRONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Laboratori d'Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya ha confirmado un foco de fuego bacteriano en una plantación de perales en Campllong (Gironès), informa la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat este viernes.

Tras la confirmación, se ha activado el protocolo de actuación, que contempla el arrancado y destrucción de los árboles afectados y una zona de seguridad de un kilómetro alrededor del foco, así como prospecciones intensivas en las plantaciones de fruteros y viveros dentro de esta zona de seguridad.

La Conselleria ha llamado a que productores y particulares comuniquen inmediatamente cualquier sospecha de enfermedad y ha subrayado la importancia de no trasladar material vegetal sensible procedente de las zonas bajo vigilancia.

El fuego bacteriano está causado por la bacteria 'Erwinia amylovora' y afecta a varias especies vegetales como los perales, manzanos, membrillero y nísperos, además de plantas ornamentales.

Es una de las enfermedades más graves de los fruteros de pepita, ya que se puede diseminar con gran facilidad y no tiene tratamiento, y los síntomas más característicos son el ennegrecimiento y secado de las partes afectadas, que adquieren un aspecto similar al de haber sido quemadas por el sol.