Detectados 4 nuevos casos positivos de PPA en Catalunya dentro de la zona de alto riesgo

Archivo - Un jabalí por el cauce del Río Ter, cerca del Hospital Trueta, a 27 de diciembre de 2025, en Girona, Catalunya (España) - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura de la Generalitat ha informado de la detección de 4 nuevos casos positivos de peste porcina africana (PPA) en Catalunya la última semana, todos en la zona delimitada de alto riesgo.

Dos de los positivos han sido en Barcelona, uno en Castellbisbal y otro en Molins de Rei (Barcelona), informa la conselleria este jueves en un comunicado, lo que mantiene esta zona de alto riesgo en 19 municipios.

De las 480 muestras analizadas en los últimos 7 días, 4 han sido positivas, lo que sitúa en un 0,80% la tasa de animales positivos, y eleva hasta 372 los animales infectados desde el inicio del brote.