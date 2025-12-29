Confirmados otros 2 positivos por peste porcina y un foco de gripe aviar en Cataluña

La dueña del santuario cuida de los cerdos, en una imagen de archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado el positivo por peste porcina africana (PPA) en 2 jabalíes encontrados muertos dentro del primer radio de 6 kilómetros en el entorno de Collserola (Barcelona) y un foco de gripe aviar en Bellpuig (Lleida), en un granja con 235.000 gallinas ponedoras.

Los servicios oficiales veterinarios han puntualizado que, con estos dos nuevos casos, los positivos por PPA ascienden a 29 e investigan la causa del foco de gripe aviar, barajando como hipótesis más probable el contacto con un ave silvestre contagiada, informa el Ministerio de Agricultura en un comunicado este lunes.

Desde el mes de octubre no se producía ningún caso de esta enfermedad en explotaciones avícolas españolas que, desde que se detectó el primero en el mes de julio, suman ahora un total de 15.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mantiene la medida de confinamiento de las aves de corral ante el elevado riesgo de la enfermedad por el alto número de casos en aves silvestres producidos en Europa y el intenso movimiento de aves migratorias en España.

Además, se ha declarado un foco de enfermedad de Newcastle en aves en la provincia de Valencia.

DNC

El Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria de España (Rasve) ha mantenido este lunes una reunión para intercambiar información y evaluar las medidas para hacer frente a enfermedades animales en territorio español en los últimos 2 meses.

En relación con la dermatosis nodular contagiosa (DNC), se ha repasado la situación en España, tras la declaración de 2 nuevos focos en Francia, que acumula ya 115, y se ha estudiado la activación de su plan de vacunación colindante con la frontera.

Asimismo, se han debatido detalles del nuevo mapa de vacunación de España ampliado a nuevas comarcas de Aragón, Navarra y País Vasco fronterizas con Francia, que fue decidido en el comité RASVE celebrado el pasado día 17.

Desde el pasado 24 de octubre no se detecta ningún caso de esta enfermedad en España, los 17 focos producidos se localizan en la provincia de Girona.