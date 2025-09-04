Hereu destaca la importancia estratégica del sector agroalimentario

OVIEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha destacado este martes la importancia estratégica del sector agroalimentario español, subrayando que es un sector que identifica a España y la "proyecta".

Así, ha explicado que la industria láctea moviliza 13.000 millones de euros y emplea a 60.000 personas en toda la cadena de valor, constituyendo un pilar fundamental para el desarrollo territorial.

Hereu se ha pronunciado en estos términos en una intervención con motivo de su visita a las instalaciones en Asturias que tiene el Grupo Central Lechera Asturiana, compañía beneficiaria de ayudas de la primera convocatoria del proyectos estratégico para la recuperación y transformación económica agroalimentario (Perte Agro).

El Ministro ha puesto en valor el proyecto de Central Lechera Asturiana como "un magnífico proyecto empresarial" que contribuye al desarrollo del sector ganadero.

"Es uno de los magníficos ejemplos del valor de la marca como producto diferencial", ha manifestado ante los presentes, resaltando la importancia de defender el valor de la marca y su papel en la industria.

El ministro ha explicado que desde el Gobierno están apoyando procesos de transformación empresarial a través del Perte Agro, con el objetivo de impulsar la transición energética y digital del sector. "Estamos apoyando procesos de transformación empresarial", ha señalado, destacando la implicación del Ministerio de Agricultura en toda la cadena de valor.

Hereu ha relacionado el sector agroalimentario con conceptos como la autonomía estratégica, la seguridad alimentaria y la cohesión territorial. "Este no es un sector más, es un sector que ayuda a vertebrar territorio", ha enfatizado, poniendo de manifiesto su importancia más allá de lo económico.

Finalmente, el ministro ha manifestado su satisfacción por poder conocer de cerca los proyectos empresariales del sector lácteo, destacando que la calidad de los productos españoles genera "atractivo" y contribuye al desarrollo del turismo. "Es un placer y un honor estar aquí", concluyó Hereu en su intervención.