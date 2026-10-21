Intercitrus elige a Inmaculada Sanfeliu (CGC) como nueva presidenta

Inmaculada Sanfeliu, nueva presidenta de Intercitrus - INTERCITRUS

VALÈNCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asamblea general ordinaria de la Interprofesional Citrícola Española (Intercitrus), celebrada este miércoles en València, ha elegido como nueva presidenta a Inmaculada Sanfeliu, quien toma el relevo al frente de la interprofesional tras dos años de mandato de Celestino Recatalá.

La también presidenta del Comité de Gestión de Cítricos (CGC) tiene como principal objetivo ejecutar las iniciativas contempladas en la extensión de norma aprobada en 2026 en aras de afrontar los retos del conjunto del sector de las naranjas y mandarinas españolas, informa Intercitrus.

Sanfeliu, quien asume formalmente esta nueva presidencia como representante del Colegio de las Asociaciones de Comercio Privado y Afines, ha avanzado que, como prioridades inmediatas, tiene previsto divulgar y perfeccionar el sistema de recaudación de la extensión de norma que viene aplicándose ya desde mediados de la pasada campaña. Se pretende establecer vías para verificar su cumplimiento, incluyendo la instauración de medidas coercitivas para perseguir a quien incumple con la aportación obligatoria.

También a corto plazo, desde la interprofesional se está implementando ahora una primera campaña promocional --financiada con recursos propios-- con el eslogan 'Presumo de mi zumo' y que tiene por intención reactivar la demanda de jugos de naranja 100% exprimidos. Como parte de esta primera acción, que se prolongará durante este mes y el próximo, se están emitiendo cuñas de ámbito estatal dirigidas a público entre 18 y 45 años.

Por otro lado, a finales de octubre o principios de noviembre está previsto que se publique oficialmente la resolución de la convocatoria de la Comisión Europea, a la que Intercitrus se ha presentado, para realizar campañas de promoción y marketing durante el periodo 2027-2029 en mercados estratégicos con las que incentivar el consumo de naranjas y mandarinas en fresco. Los proyectos presentados, que la UE podría cofinanciar en entre un 70 y un 80%, implican acciones promocionales de envergadura en tres destinos clave: Alemania, Francia y Reino Unido.

Celestino Recatalá, que presidía la entidad desde septiembre de 2024 en nombre del Colegio de Asociaciones Profesionales Agrarias, ha subrayado en su despedida "el extraordinario trabajo que, desde la unidad y la corresponsabilidad", han realizado "todos los colegios": "En equipo y siempre anteponiendo el bien común del sector, hemos logrado con trabajo y esfuerzo encomiables la extensión de norma, que nos abre un camino nada sencillo, pero cargado de ilusión y objetivos compartidos".

PRÓXIMAS ACCIONES

La asamblea general ha analizado los pasos que deberán darse durante los próximos meses para materializar y poner en marcha los ejes de actuación de la extensión de norma, entre los que destacan los programas de I+D, las acciones en materia de sanidad vegetal y las campañas de promoción de naranjas y mandarinas y sus zumos 100%, cofinanciadas por la UE (cuando sea posible) y/o con recursos propios.

Las líneas de investigación y desarrollo recogidas en la memoria de la extensión de norma recogen un programa con el que avanzar a través de la edición genética en la obtención de variedades o patrones tolerantes/resistentes al Huanglongbing (HLB), la enfermedad más letal de la citricultura mundial; la aplicación de estas técnicas también en la mejora varietal, entre otras, para la obtención de nuevas mandarinas sin semillas, así como el refuerzo de la gestión integrada de plagas y la colaboración con los programas de vigilancia fitosanitaria de las comunidades autónomas que son productoras de cítricos para mejorar la detección precoz de organismos de cuarentena.

En cuanto a las campañas europeas de promoción, se está a la espera de la próxima resolución de la convocatoria para que la UE cofinancie este tipo de acciones. Una vez se tenga confirmación, se prevé concretar de la mano de la agencia escogida en el concurso realizado al efecto (Somos Food Marketing) el plan de medios. La campaña tiene por lema 'So close, so good' ('Tan cerca, tan bueno'), un juego de palabras con la expresión inglesa 'So far, so good' con la intención de fomentar el consumo de naranjas y mandarinas cultivadas en España.

Intercitrus recuerda que es obligatoria una aportación de 0,0006 euro/kg de naranja y mandarina para el productor y comercializador (es decir, 1,2 euro/tn). A la suma recaudada cada temporada de esta manera "pronto" podrían sumarse las aportaciones de la UE para la promoción.