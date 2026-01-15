Madrid firma un pacto con agricultores y ganaderos para "defender el sector" tras el pacto UE-Mercosur

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, firma un acuerdo con los representantes de las principales asociaciones del sector primario madrileño para proteger el campo frente al acuerdo UE-Mercosur - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha alcanzado este jueves un pacto con agrupaciones de agricultores y ganaderos que incluyen una serie de medidas con el objetivo de "defender el sector primario" tras la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur esta misma semana.

El documento recoge el compromiso del Ejecutivo autonómico y de las asociaciones firmantes --incluidas Asaja Madrid, Ugama, AGIM-COAG, UPA Madrid y la Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas-- de trabajar conjuntamente para "garantizar la rentabilidad y la viabilidad del sector".

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha mantenido un encuentro con representantes de las asociaciones, tras el que todos han coincidido en advertir del "riesgo" que supondrá depender de terceros países para el suministro de alimentos sin que deban cumplir los mismos requisitos sanitarios.

Por este motivo y con el fin de garantizar el cumplimiento de las garantías sanitarias, se reforzarán los controles en frontera y las inspecciones en los países de origen, ha destacado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

"GARANTÍAS EFECTIVAS"

Los productores, por su parte, han trasladado su "inquietud" al respecto de estas medidas, lo que ha llevado a acordar la exigencia de "garantías efectivas" que incluyan compensaciones operativas en caso de que sea necesario.

Durante la cita entre el consejero y los representantes de las asociaciones ganaderos y agrícolas también se ha establecido que la ratificación del acuerdo UE-Mercosur esté supeditada "al respeto de la reciprocidad normativa".

"Nuestros agricultores necesitan competir en igualdad de condiciones para evitar desequilibrios en la producción europea que pongan en peligro su trabajo", ha señalado Novillo, por lo que en la cita también se ha pactado que todos los profesionales cumplan los mismos estándares medioambientales, sociales, de control y trazabilidad.

Con estas medidas se busca garantizar la seguridad alimentaria y la autosuficiencia con importaciones "equitativas" de un lado y otro del océano Atlántico, según incide el Gobierno autonómico.

El consejero Novillo ha aprovechado la ocasión para defender la posición del Ejecutivo madrileño en favor de una Política Agraria Común (PAC) "sólida", con una financiación "adecuada y orientada a un modelo productivo justo".

"Debemos salvaguardar la autosuficiencia alimentaria de la Unión Europea. Es una industria crítica, tan necesaria como la industria de Defensa. Sin alimentos, no tendremos soldados que puedan protegernos. Debemos defender nuestro campo porque nos va la vida en ello", ha remachado.