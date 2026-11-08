Málaga.- La Feria del Jamón y productos del cerdo de Campillos recibe 15.000 visitantes

El municipio malagueño de Campillos sido este domingo el destino elegido por miles de visitantes para disfrutar de su Feria del Jamón y productos derivados del cerdo. - AYUNTAMIENTO DE CAMPILLOS

CAMPILLOS (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Campillos sido este domingo el destino elegido por miles de visitantes para disfrutar de su Feria del Jamón y productos derivados del cerdo. La decimoctava edición de esta Fiesta de Singularidad Turística Provincial ha cubierto un año más las expectativas y el Parque José María Hinojosa ha registrado un lleno absoluto.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento en un comunicado, en el que señala que el éxito de afluencia es sinónimo desde sus orígenes de esta celebración gastronómica, que se ha convertido en una cita de referencia a nivel provincial y regional y en un escaparate inmejorable para Campillos. Un año más, se han alcanzado los 15.000 visitantes en la feria según fuentes oficiales responsables de la seguridad del evento.

Unas 60 empresas del sector porcino y de la alimentación han ofrecido productos derivados del cerdo y elaborados de manera artesanal, con el jamón como gran protagonista. Tampoco han faltado los chorizos, morcillas, salchichones y otros productos como el queso, el aceite de oliva o productos ecológicos.

El programa de la Feria del Jamón y productos derivados del cerdo lo ha completado una oferta cultural y de ocio para todas las edades. Durante toda la mañana han estado abiertos el Centro de Interpretación Reserva Natural Lagunas de Campillos y las iglesias y casas de las distintas hermandades.

Ademas, un tren turístico ha ofrecido visitas por los principales enclaves del municipio y también se ha habilitado una zona infantil y un servicio de ludoteca para los más pequeños. La programación la han completado varias actuaciones musicales.