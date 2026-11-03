El Parlament prevé aprobar este miércoles la ley de protección de la agricultura profesional

Diputados votando durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 21 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

El pleno comenzará a las 9 horas con la sesión de control a Illa y el Govern BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament celebrará este miércoles el debate y votación final de la ley de protección de la agricultura profesional directa, que se prevé que sea aprobada con los votos favorables de los grupos impulsores de la iniciativa: PSC-Units, Junts, ERC, PP, Comuns y CUP.

El pleno de la Cámara, el último antes de las elecciones generales del 29N, comenzará este miércoles a las 9 horas con la habitual sesión de control al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y al Govern, y se alargará hasta el jueves por la tarde con la votación de las mociones presentadas por los diversos grupos parlamentarios.

Acabada la sesión de control se realizará el debate y votación de la ley de agricultura profesional y de las enmiendas al articulado presentadas por Vox y Comuns en el marco de su tramitación.

CONTENIDO DEL TEXTO

La ley tiene como objetivo potenciar las explotaciones gestionadas directamente por agricultores profesionales que no superen la dimensión de la pequeña empresa.

El texto define los requisitos para que estas explotaciones tengan esta consideración, tanto si son de titularidad de personas físicas como de personas jurídicas, y establece que sean destinatarias prioritarias de las políticas y programas públicos y cuenten con un tratamiento fiscal "favorable".

Entre otras medidas, la iniciativa prevé que las administraciones tengan un trato preferente hacia estas explotaciones en la adjudicación de superficie agraria pública, en los seguros agrarios subvencionados, en la formación y en las ayudas para mejorar las estructuras de protección o incorporar jóvenes al sector.

También establece esta prioridad en relación con las políticas de fomento de la innovación, la digitalización y la diversificación de actividades y de adaptación al cambio climático y, además, la proposición da preferencia a las explotaciones en las que la mayoría de la participación y gestión o dirección correspondan a jóvenes o mujeres, con una prioridad específica para las mujeres jóvenes.

SESIÓN DE CONTROL

La sesión de control se iniciará con las preguntas sobre actualidad política que los 8 grupos parlamentarios dirigirán a Illa, y seguirá con las preguntas dirigidas al resto del Govern.

El PSC preguntará a los consellers sobre el dispositivo de seguridad frente a las convocatorias de 'Blocus' y la actividad emprendedora; Junts se centrará en las infraestructuras, la situación financiera del ejecutivo y la defensa del tejido empresarial; ERC planteará cuestiones sobre la situación de la industria de la automoción y el sistema sanitario y el PP preguntará sobre la "falta" de seguridad en Catalunya y la reforma de la administración de la Generalitat

Por su parte, Vox preguntará sobre la "crisis de seguridad" en Catalunya; Comuns acerca de las políticas del Departamento de Empresa y Trabajo y la CUP sobre las funciones de la energía pública para hacer frente al coste de la energía.

DECLARACIONES, INTERPELACIONES Y MOCIONES

Está previsto que antes del receso del miércoles a mediodía el Parlament lea dos declaraciones institucionales: una sobre la soledad no deseada y otra sobre el 50 aniversario de la Associació Catalana de l'Hemofilia, presentadas por PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP.

El miércoles la Cámara hará 9 interpelaciones (2 de Junts, 2 de ERC, 2 del PP, y PSC, Comuns y CUP una cada uno) y el jueves se hará el debate y votación de 7 mociones (Junts presenta 2 y ERC, PP, Vox, Comuns y CUP una cada uno).