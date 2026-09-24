Planas desea que "se mantengan las relaciones positivas y constructivas" con el nuevo Gobierno de Marruecos

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. - RAFA MADERO/EUROPA PRESS

CÓRDOBA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha expresado este jueves su "respeto" al resultado de las elecciones de Marruecos de este miércoles y ha deseado que con el nuevo Gobierno, "como lo ha sido con el anterior, se puedan mantener unas relaciones positivas y constructivas".

"Y, sobre todo, que cada uno ponga de su lado lo que hace falta para que, efectivamente, esas relaciones, que son tan importantes, que desbordan mucho a una relación bilateral entre dos países, porque son una relación entre dos continentes y que son clave, puedan continuar adelante", según ha remarcado.

En una rueda de prensa en Córdoba, con motivo de la XII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Agricultura y Pesca, Planas ha destacado que "siempre es bueno que los ciudadanos participen", de manera que "la participación democrática es absolutamente fundamental". Tras ello, ha comentado que "ya se verá qué gobierno se forma".

Entretanto, ha defendido que "la cooperación, la buena vecindad y el avance en las relaciones bilaterales entre España y Marruecos es un factor para los dos países, para la Unión Europea y para África". Por tanto, "mejorar la cooperación económica, la cooperación en materia de seguridad y la cooperación migratoria es muy importante y se va a continuar trabajando por ello", ha aseverado.

Por otra parte, sobre la situación de la crisis migratoria en Ceuta, el ministro ha reiterado que la voluntad del Gobierno es "trabajar para el futuro, para que regrese la normalidad en el funcionamiento de una ciudad tan querida", donde "se pueda proteger la seguridad, no solo de la frontera, sino también de los ciudadanos, y que se asegure esa normalidad".

Según ha expuesto Planas, "nosotros trabajamos por esa normalidad, algunos trabajan por evitar que la normalidad llegue", de modo que "cada uno tiene sus objetivos en la vida y también en la gestión pública", al tiempo que ha apuntado que "en principio" dicha situación no tiene relación sobre el sector agroalimentario.

Al hilo, ha subrayado que "la colaboración en el ámbito euromediterráneo es absolutamente fundamental para la Unión Europea y también para el Reino de Marruecos", recordando que "el primer acuerdo es del año 2000 y el segundo de 2012", años en los que "no gobernaba el PSOE", ha dicho, para apostillar que "han funcionado muy bien estos acuerdos".

En este caso, ha citado que "en muchos productos se ha exportado a Marruecos desde España y en otros Marruecos ha exportado", pero "la dimensión y la potencia agroalimentaria de Marruecos es en este momento aún inferior a la que tenía España, por ejemplo, en 1986 cuando ingresó en las comunidades europeas", de forma que "se ha dado un salto muy importante".

Además, el ministro ha advertido de los "intereses cruzados", como que "son razones de sanidad animal las que han interrumpido temporalmente la exportación de animales vivos, particularmente del sector ovino y también de carne congelada a Marruecos".

Así, ha señalado que han pedido desde el sector y las organizaciones profesionales que "se intensifiquen los contactos con las autoridades marroquíes para reanudar esa venta de animales vivos que tan importantes son para el sector del ovino".

Asimismo, ha expresado que comprende que "hay mucha gente que cree que simplemente a base de expresiones radicales o de gritos se solucionan los problemas de la sociedad y no es así", sino que "se solucionan con argumentos, trabajando todos los días, intentando poner solución a los problemas que existen de una forma constructiva, y es lo que se intenta hacer desde el Gobierno".

ACUERDO DE PESCA CON MAURITANIA

En otro orden de cosas, sobre el protocolo pesquero con Mauritania, Planas ha precisado que expira el día 15 de noviembre y es "muy importante" para la flota española, a la vez que ha agregado que "quien negocia es la Comisión Europea", pero desde España se trabaja también para que no se produzca una interrupción de la actividad pesquera en las aguas de Mauritania.

Al respecto, ha asegurado que lo va a elevar a nivel ministerial, indicando que tienen una reunión en Bruselas del Consejo de Agricultura y Pesca la próxima semana y se ha pedido la inscripción en el orden del día del martes con un punto sobre los acuerdos pesqueros internacionales.

De este modo, ha avanzado que se va a referir a una serie de acuerdos, "y muy en particular al acuerdo con Mauritania", para instar a la Comisión Europea --aunque quedan siete semanas-- a la renovación del acuerdo que "tan importante es para la flota europea y particularmente española, pero también para la República de Mauritania".