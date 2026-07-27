Raimat inicia su vendimia "más temprana" y prevé recoger casi 6 millones de kilos de uva

Joan Esteve, director de Raimat, y Carles Escolar, enólogo de la bodega, en los viñedos - RAIMAT / DAVID DEL VAL

LLEIDA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Raimat ha empezado su vendimia "más temprana" de las 108 anteriores ante las altas temperaturas, que han acelerado la maduración de la uva, con la previsión de cosechar cerca de 6 millones de kilos de uva (100% ecológico), una cantidad similar a la del año pasado.

El director de Raimat, Joan Esteve, ha valorado una producción "muy estable gracias a las medidas implementadas desde hace años por mitigar los efectos del cambio climático", informa la compañía en un comunicado este lunes.

Según Esteve, la calidad de la uva será excelente porque "la viña está sana, la uva está equilibrada y tiene buena acidez".

Además, este año se llegará a un total de un millón de toneladas de uva cosechada en los viñedos de Raimat desde que se dispone de datos.

Cerca de 80 personas participan en la recogida, que se realiza de madrugada, entre 5 de la mañana y las 12 del mediodía, y de forma selectiva por una sola cara de la cepa, para preservar la calidad de la uva.

NUEVA DEPURADORA

En el último trimestre de 2025 entró en funcionamiento un nuevo sistema de humedales de flujo vertical de 40.000 metros cuadrados destinado al tratamiento de las aguas residuales de la bodega.

Tiene capacidad para purificar 80.000 litros de agua al día mediante procesos naturales que no requieren consumo energético y no generan residuos.