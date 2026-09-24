El sector de las conservas vegetales inicia mañana una huelga para lograr una mejora "sustancial" del convenio

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LOGROÑO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector de conservas vegetales arranca mañana en toda España una huelga, convocada por UGT-FICA y CCOO, para lograr una mejora "sustancial" de su convenio.

Los días de huelga general previstos en el sector serán, además del 25 de septiembre, el 7 y 8 de octubre.

Los paros son de 24 horas cada día, iniciándose a las 00.00 horas y finalizando a las 24.00 horas. No obstante, en aquellos centros de trabajo en los cuales esté implantado un sistema de trabajo a turnos, el turno de noche iniciará el paro con la hora de arranque de su turno.

En nota de prensa, los sindicatos convocantes han explicado que, tras la negativa de la patronal a negociar mejoras reales, las personas trabajadoras del sector afrontan esta huelga exigiendo un incremento salarial que de un impulso real en los salarios, así como una nueva clasificación profesional que ordene la situación.

Otro de los puntos "determinantes" radica, han explicado, en el complemento económico durante las situaciones de incapacidad temporal.

Además, exigen una reducción de jornada, el aumento y creación de pluses, la mejora en los permisos, medidas que garanticen el empleo estable y de calidad y el desarrollo efectivo de medidas sociales y de igualdad.