La Unió exige una ampliación de las ayudas estatales a los fertilizantes y el gasóleo

Gasoil agrícola - LA UNIÓ

VALENCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Unió ha exigido al Gobierno la "ampliación urgente" de las ayudas agrarias incluidas en el Real Decreto-ley 7/2026 para compensar el "fuerte incremento" de costes provocado por la crisis de Oriente Medio, especialmente en gasóleo agrícola y fertilizantes, así como "corregir" un diseño "que no se adapta a la realidad de la agricultura valenciana y mediterránea, donde predominan explotaciones profesionales intensivas con costes por hectárea muy superiores a los de otros modelos productivos".

En primer lugar, para La Unió el problema "no es únicamente que las ayudas sean insuficientes, sino también que su diseño puede favorecer modelos productivos extensivos y dejar infraatendida a la agricultura mediterránea profesional, que presenta una estructura productiva completamente diferente y mucho más intensiva en el uso de determinados insumos", según ha informado en un comunicado.

La organización se ha dirigido ya al ministro Luis Planas para señalarle que el Gobierno español "no ha agotado el margen de actuación permitido por Bruselas y que el Marco Temporal europeo autoriza ayudas de hasta el 70% de los costes extraordinarios de combustible y fertilizantes soportados por agricultores y ganaderos hasta el 31 de diciembre de 2026".

Sin embargo, el RDL 7/2026 limita la cobertura del gasóleo al período comprendido hasta el 30 de junio y deja las ayudas "muy por debajo de ese umbral máximo". Desde la organización se recuerda que los agricultores y ganaderos valencianos "estamos soportando costes extraordinarios que no podemos repercutir en los precios que percibimos por nuestros productos, porque sigue sin cumplirse la Ley de la Cadena Alimentaria".

Para el gasóleo agrícola, La Unió estima que la ayuda aprobada "apenas cubre alrededor del 30% del sobrecoste soportado durante el período subvencionable y únicamente el 10,7% si se toma como referencia todo el período admisible hasta final de 2026", apunta en un comunicado. El informe calcula que existiría margen jurídico y presupuestario para ampliar las ayudas en aproximadamente 289 millones de euros adicionales si se prorrogase el apoyo hasta el 31 de diciembre.

FERTILIZANTE

Respecto a los fertilizantes, la organización recuerda que el propio análisis de la Comisión Europea reconoce incrementos "muy intensos" de precios tras el estallido de la crisis. Según los cálculos de La Unió, la ayuda de 500 millones aprobada por el Gobierno "cubriría únicamente algo más del 51% del sobrecoste teórico estimado, mientras que el Marco Temporal permitiría elevar la cobertura hasta aproximadamente 684 millones de euros".

Por lo tanto, la organización reclama que el Ejecutivo apruebe una modificación del RDL 7/2026 o uno nuevo que permita extender las ayudas al gasóleo agrícola hasta final de año. A su juicio, "limitar la ayuda al 30 de junio deja fuera labores de verano, otoño e inicio de campaña, especialmente en producciones intensivas mediterráneas".

También pide recalcular tanto las ayudas al combustible como a los fertilizantes para aproximarlas al límite del 70% previsto por la Comisión Europea. Otra de las peticiones pasa por incluir la actividad apícola en el paquete de ayudas.

La Unió considera un "agravio que la apicultura quede fuera de facto del esquema de ayudas al gasóleo profesional, pese a soportar también costes extraordinarios ligados a desplazamientos, alimentación suplementaria y la presión añadida derivada de la sequía y la situación del mercado".

Asimismo, La Unió plantea que, en caso de limitaciones presupuestarias, las ampliaciones se concentren prioritariamente en agricultores y ganaderos profesionales, en titulares de explotaciones prioritarias y explotaciones con dependencia real de la actividad agraria, por ser quienes dependen fundamentalmente de la actividad agraria y sufren en su economía en mayor medida el encarecimiento de estos inputs.

Por otra parte, solicita la creación de coeficientes correctores para la agricultura mediterránea intensiva." La ayuda estatal no puede tratar igual una hectárea extensiva de bajo consumo de insumos que una hectárea mediterránea profesional, intensiva, de regadío, con fertilización recurrente, tratamientos, labores y costes energéticos acumulados", ha expuesto.

Además, el esquema secano vs regadío es "insuficiente". La organización recalca que dentro del regadío "no consume lo mismo una hectárea de cítricos, caqui, aguacate, hortalizas o uva de mesa que otras superficies menos intensivas". La Unió reclama que se añadan coeficientes por orientación productiva o, al menos, por intensidad real de insumos y anuncia que también pedirá a la Generalitat que complemente las ayudas estatales para sectores valencianos intensivos en insumos y con mayor coste por hectárea, especialmente cuando el diseño estatal no capte bien la singularidad productiva mediterránea.