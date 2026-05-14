Unió de Pagesos pide a la Generalitat que desatasque las ayudas agrarias pendientes

Concentración de Unió de Pagesos ante la Conselleria de Agricultura - UNIÓ DE PAGESOS

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos se ha concentrado este jueves ante la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat para reclamar que desatasque las ayudas por sequía, inundaciones o incendios que tiene pendientes desde hace meses, ya que este retraso "pone en riesgo la viabilidad" de los sectores vegetales.

El sindicato ha criticado que, a pesar de los meses de negociación con la Conselleria, muchos de los compromisos adquiridos "siguen sin resolverse ni con un calendario claro de ejecución", informa en un comunicado.

Bajo el lema 'Prou polítiques d'espantaocells', Unió de Pagesos ha reclamado el pago inmediato de las ayudas pendientes, especialmente los vinculados a la falta de floración de la pera 2024 y a las ayudas complementarias por la sequía de los años 2023 y 2024, entre otras.

En este sentido, el sindicato ha asegurado que la situación es "especialmente grave" porque coincide con un contexto marcado por el aumento de costes de producción, la bajada de precios, los fenómenos climáticos extremos y el aumento de carga burocrática, poniendo como ejemplo el cuaderno digital de explotación.

Así, ha reclamado al Govern "celeridad ante una situación que considera insostenible", ha instado a la Conselleria a priorizar los expedientes pendientes antes de abrir otros nuevos y ha asegurado que si no existe una respuesta rápida a las demandas sectoriales, se convocarán nuevas movilizaciones y acciones reivindicativas.