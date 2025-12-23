Unió de Pagesos pide al Govern que "se responsabilice" de la gestión de la avispa asiática

Logo de Unió de Pagesos - UNIÓ DE PAGESOS

BARCELONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos (UP) reclama que parte de la gestión de la avispa asiática que afecte directamente a los apicultores "pase a ser responsabilidad" de la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, informa este martes en un comunicado.

Ante la "creciente problemática" que supone esta especie, un grupo de trabajo de apicultores, científicos y personal del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación han elaborado una serie de medidas para minimizar los daños y frenar la expansión de la especie.

Entre las propuestas, el sindicato ha solicitado que el cuerpo de Agents Rurals, en colaboración con el Departamento de Interior, instale 20.000 trampas durante primavera, así como la distribución de 950 garrafas del líquido que se coloca dentro de las mismas para que los propios apicultores puedan colocarlas en sus apiarios.

Retirar los nidos más cercanos a zonas urbanas y apiarias, la autorización de pruebas piloto para localizar los nidos a través de las propias reinas de avispa asiática o colocar también trampas en la temporada de otoño son otras de los reclamos de Unió de Pagesos.

Por último, el sindicato también ha solicitado que el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica siga tratanto la avispa asiática como una especie exótica e invasora, "llevando a cabo las tareas correspondientes de control de la expansión".